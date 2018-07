Mega-Sena Mega-Sena sorteia R$ 56 milhões nesta quarta-feira Bilhetes do concurso custam R$ 3,50 e se alguém acertar as seis dezenas sozinho leva todo o montante pra casa

A Mega-Sena está com o prêmio acumulado e vai sortear R$ 56 milhões nesta quarta-feira (18), no concurso de número 2.060.

Na última edição do sorteio, realizada no sábado (14), nenhum jogador acertou as seis dezenas.

Na quina, houveram 77 apostas ganhadoras, cada uma levando R$ 39.904,70. Na quadra, 5.562 apostas ganharam R$ 789,19 cada.

Resultado anterior

Os números sorteados no concurso 2.059, realizado no sábado, foram:

04 - 05 - 36 - 40 - 44 - 56

Como apostar?

Para concorrer ao prêmio de R$ 56milhões desta quarta-feira, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números no volante, podendo escolher qualquer uma das três modalidades possíveis: surpresinha, teimosinha e bolão.

Na surpresinha, os números do bilhete são definidos automaticamente por um sistema de computador. Na teimosinha, os números do jogo são repetidos em toda disputa. Ou seja, quem escolher quatro teimosinhas concorrerá quatro concursos seguidos com a mesma aposta, por exemplo.

No caso do bolão, o apostador realiza apostas em grupo. Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Cada jogo de seis números custa R$ 3,50, e o bolão tem um preço mínimo de R$ 10,00.

*Estagiário do R7 sob supervisão de Paulo Lima