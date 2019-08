R$ 35 milhões Mega sorteia prêmio de R$ 35 milhões no sábado

No sábado (24), a Mega-Sena, acumulada, sorteia o prêmio de R$ 35 milhões, do concurso 2.182. No mesmo dia, a Timemania, Dupla Sena e Dia de Sorte, também acumulados, podem premiar, juntos, em R$ 4,7 milhões e a Loteria Federal pode pagar o valor de R$ 500 mil.

Os sorteios serão realizados em São Paulo (SP). Ainda neste final de semana, as apostas para o concurso 865 da Loteca, acumulada em R$ 2,2 milhões, podem ser feitas até as 13h (MS) de sábado e a apuração dos vencedores acontecerá na segunda-feira (26).

Aplicado na Poupança, o prêmio da Mega-Sena, pode render aproximadamente R$ 130 mil por mês.

O valor total é suficiente para adquirir 3.500 pacotes de viagens, no valor de R$ 10 mil cada, para destinos nacionais e internacionais.

As apostas podem ser feitas até às 18h (MS) em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online. A aposta mínima custa R$ 3,50.