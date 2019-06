LOTERIA Mega sorteia R$ 6,2 milhões de acumulado nesta quarta-feira Apostas podem ser feitas até as 18h de Mato Grosso do Sul

Foto: G1

O prêmio de R$ 6,2 milhões, almejado por muitos sonhadores será sorteado nessa quarta-feira (26), pela Mega-Sena, a partir das 20h (horário de Brasília), o sorteio acontecerá em São Paulo. Para levar a bolada o apostador do concurso 2.163 deve acetar as seis dezenas.

A Mega está acumulada, desde o último sorteio, realizado no sábado (22). Na ocasião, os números sorteados foram 11 - 16 22 - 30 - 34 e 42.

Hoje as apostas poderão ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.