Megaleilão Montana Megaleilão Montana colocará à venda 100 touros líderes em avaliação genética

O Programa Montana iniciará as vendas de touros jovens da safra 2016 com o Megaleilão Montana, no dia 1º de setembro, a partir das 14h, na Acrissul, em Campo Grande (MS).

Serão colocados à venda os melhores touros jovens nascidos em 2016 dos 4 vendedores e que receberam o CEIP (Certificado Especial de Identificação de Produção), outorgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

“Nosso objetivo é disseminar a melhor genética para os pecuaristas que desejam incorporar aos seus plantéis reprodutores jovens, férteis, que produzem bezerros de qualidade e de rápido ganho de peso. Os vendedores do leilão selecionaram os seus melhores reprodutores para comercializar no tatersal Hélio Coelho”, informa Gabriela Giacomini, gerente de operações do Programa Montana. O Megaleilão Montana terá transmissão pelo Canal do Boi.

Os 100 touros Montana CEIP estão entre os 1 a 3% melhores da safra 2016. Todos são rigidamente avaliados com foco em características econômicas. “Ano após ano, o Montana comprova sua qualidade e a prova disso são os excelentes resultados obtidos nas vendas pelo país, com alta valorização da genética Montana, comprovada pelo desempenho dos touros em fazendas de todo o país”, destaca Gabriela Giacomini.

O Programa Montana foca a seleção nas características desejadas pelo mercado, como animais jovens e com rápido ganho de peso, precocidade, acabamento de carcaça e excelente peso à desmama. “O consistente trabalho de melhoramento genético do Programa Montana ao longo de muitos anos resulta em reprodutores prontos para atender aos projetos que apostam no cruzamento industrial para produção de carne premium”, acrescenta Gabriela.

O Megaleilão Montana 2018 oferecerá descontos especiais para lotes de opções, com frete rodoviário grátis para cargas fechadas de 16 ou 24 touros. Haverá também frete facilitado para os compradores retirarem qualquer quantidade de touros em Cuiabá (MT), Três Lagoas (MS), Campo Grande (MS), Aporé (GO) e Ituiutaba (MG). O pagamento será em 24 parcelas (2+2+2+2+2+14).

Mais informações: www.compostomontana.com.br ou ligue para (17) 3011-6775.