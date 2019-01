Meghan Markle Meghan Markle constrói quarto de ioga de quase R$ 14 milhões para bebê

Meghan Markle, 37, já está carregando seu bebê na barriga há seis meses, mas continua planejando (e gastando) com a recepção do novo Conde de Dumbarton (ou Lady de Mountbatten-Windsor, se menina).

Segundo o jornal norte-americano RadarOnline, a duquesa de Sussex está construindo uma sala especial no Castelo de Windsor voltada apenas para a prática de ioga da criança. O projeto é estimado em US$ 3,75 milhões (cerca de R$ 13,93 milhões).

Markle pratica a ioga desde jovem e sua mãe dá aulas da atividade em Los Angeles. O filho do casal real também deverá aproveitar em breve o exercício: segundo a previsão, ele nasce durante a Primavera do Hemisfério Norte, entre 20 de março e 21 de junho.

Meghan Markle e o marido, príncipe Harry, ainda não sabem o sexo do bebê. Os dois se casaram em maio do ano passado e anunciaram em outubro que esperavam seu primeiro bebê para 2019, mas sem dar mais detalhes. Agora, tudo indica que o mais recente membro da família real britânica deve nascer em abril.

Durante uma conversa com pessoas que se aglomeravam para acompanhar a visita de Meghan e Harry à cidade de Birkenhead nesta segunda-feira (14), no norte da Inglaterra, a duquesa revelou o tempo de gravidez, mas o sexo do sétimo na linha de sucessão ao trono deve se manter uma "surpresa", segundo a imprensa britânica.

Afastada da televisão desde o casamento com Harry, Meghan recebeu recentemente uma proposta dos produtores da série americana "Suits", a que ela fazia parte, para fazer uma pequena participação, pelo valor de US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 7,4 milhões) a US$ 6 milhões (R$ 22,3 milhões).