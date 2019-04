Instagram Meghan Markle e príncipe Harry criam conta no Instagram

O casal real Meghan Markle, 37, e príncipe Harry, 34, criaram juntos uma conta exclusiva e autenticada no Instagram. A finalidade é compartilhar os seus momentos mais importantes, segundo comentou o próprio casal na primeira publicação do perfil:

"Bem-vindos ao nosso Instagram oficial; esperamos compartilhar o nosso trabalho, as causas que apoiamos, anúncios importantes e a oportunidade de lançar luz a assuntos essenciais. Agrademos pelo seu apoio, bem-vindos ao seu @sussexroyal", diz a legenda.

A primeira publicação contém não só o anúncio, com uma mistura das iniciais dos dois, mas também fotos do duque e da duquesa de Sussex em eventos de causas que os dois apoiam, na Inglaterra e ao redor do mundo.

Como a conta foi criada para fazer anúncios e compartilhar momentos do casal, os seguidores esperam poder ver as primeiras imagens do filho deles através do novo perfil.

O casal aguarda um menino, segundo informações do site Us Weekly. A revelação do sexo da criança aconteceu em um chá de bebê organizado por Meghan, em Nova York, para cerca de 15 amigos mais próximos.