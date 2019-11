Polícia Membro do PCC que participou de sequestro de família na fronteira é preso Messias foi preso próximo ao aeroporto

Foi preso na manhã desta quarta-feira (20), em Capitan Bado, a 15 quilômetros de Coronel Sapucaia na fronteira com Paraguai, um membro da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), que teria participado do sequestro da família do fazendeiro Roberto Perotti, no dia 12 deste mês.

Antônio Pedro da Silva, conhecido como ‘Messias’, foi preso próximo ao aeroporto de Capitan Bado depois da polícia paraguaia receber a informação de que o integrante da facção estaria no local. Ele foi detido quando entrava em um carro, segundo o site ABC Color.

Os policiais tiveram de efetuar tiros para deter ‘Messias’, que tem condenação de 45 anos de prisão no Brasil pelo crime de tráfico de drogas.

No dia do sequestro foi pedido um resgate de US$ 100 mil. O grupo armado invadiu a propriedade rural levando Roberto, seus pais e alguns funcionários da fazenda, um total de oito pessoas. A polícia foi chamada e teria feito um cerco aos bandidos, que teriam libertado primeiro os pais do fazendeiro. Inicialmente, eles haviam pedido um resgate de US$ 15 mil.

Mas, segundo informações nenhuma quantia em dinheiro foi paga. Todas as vítimas foram libertadas horas depois. Há informações extraoficiais de que antes de fugirem o bando teria levado da propriedade o valor de US$ 100 mil. Dias depois, a polícia fez a prisão de dois integrantes da quadrilha que haviam participado do sequestro.