Juventude Membros do Conselho Estadual da Juventude foram empossados nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (5.12), em cerimônia realizada na Governadoria, tomaram posse as entidades eleitas que irão compor o Conselho Estadual da Juventude de Mato Grosso do Sul (CONJUV/MS), no biênio 2019/2021. Os 17 empossados são divididos em representantes da sociedade civil e poder público.

“Hoje é um dia importante, quando assumi a Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude assumi também o compromisso de reativar o CONJUVE/MS. Aqui temos também representantes do interior do Estado, e unindo esforços vamos trazer o controle social para dentro das políticas públicas para a juventude. Estamos comprometidos em fazer o melhor pela juventude sul-mato-grossense”, ressalta Ian Leal, subsecretário Estadual de Políticas Pública para Juventude.

O Conselho Estadual da Juventude foi reorganizado através da Lei Estadual nº5.274, de 22 de novembro de 2018, e tem como objetivo ser um espaço de discussão em torno das políticas públicas para a Juventude, visando garantir o diálogo da sociedade com o Poder Público.

A secretária Especial de Cidadania, Luciana Azambuja, ressaltou a importância da participação da sociedade civil e dos órgãos governamentais na construção de políticas públicas eficientes e eficazes. “É de suma importância termos a sociedade civil no direcionamento e na construção das nossas políticas, a importância dos órgãos governamentais aqui presentes para termos a transversalidade entre as ações. E a interiorização das ações é sem sombra de dúvidas a nossa maior meta e principal desafio”, conclui.

Representando o governador Reinaldo Azambuja, o secretário Especial de Articulação Política na Capital, Carlos Alberto de Assis, destacou a importância de um conselho ativo e participativo. “A partir de agora vocês tem essa responsabilidade de fazer políticas públicas para a juventude. Sintam-se parte deste governo, participem. Contem com a gente e vamos fazer uma grande gestão, com compromisso e confiança de buscar o melhor para o nosso Estado. Nós estamos em um estado jovem, de um futuro imenso e nós temos que saber tirar proveito disso”, finaliza. Também participaram da cerimônia o secretário-adjunto de Governo e Gestão Estratégica, Flávio César, e o deputado estadual Lídio Lopes.