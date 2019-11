Sarampo Menina de 1 ano que morreu de sarampo foi vacinada Especialistas destacam que eficácia da vacina é de 98%; caso é exceção

Menina de 1 ano e 10 meses que morreu em decorrência do sarampo, na cidade de Limeira, no interior de São Paulo, foi imunizada com as duas doses da vacina. Apesar da ocorrência, a proteção da vacina é de 98% e o caso da criança é uma exceção.

Presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, o pediatra Juarez Cunha ressaltou ao R7 que a doença geralmente aparece de forma mais leve em pessoas que foram imunizadas e a morte ocorre por complicações respiratórias.

"Uma predisposição à bronquite e asma pode desencadear esse processo. É preciso que essa morte seja investigada para verificar se havia alguma comorbidade", diz.

Segundo o Ministério da Saúde, as doses devem ser ministradas aos 12 e 15 meses. Devido ao atual surto da doença, também está sendo aplicada a chamada dose zero, entre os 6 e 11 meses de vida.

A bebê morreu no dia 26 de agosto, mas a causa só foi confirmada nesta quarta-feira (6) pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. O atestado de óbito trazia morte por broncopneumonia.