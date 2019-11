Raio Menina de 10 anos é atingida por raio e morre ao ajudar pai a recolher roupas do varal Pai da criança também ficou ferido no acidente e precisou levar sete pontos na cabeça

Paula Vitória Hippler dos Santos, 10 anos, morreu atingida por um raio no quintal de casa, em Brasnorte, cidade a 580 km de Cuiabá, no Mato Grosso. O pai dela, Vilmar Hippler, também foi atingido e acabou hospitalizado.

As informações são do G1/MT. Segundo a Polícia Civil, Paula ajudava o pai a recolher as roupas do varal quando foi atingida pelo raio durante temporal neste domingo (3). Ela estava perto da máquina de lavar roupa na hora do acidente.

A mãe dela e o irmão, de 12 anos, estavam na casa, mas não se feriram. Eles ouviram o estrondo e acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência). Paula morreu no hospital e Vilmar teve um corte na cabeça por conta da queda que sofreu ao ser atingido pelo raio. Ele levou sete pontos e foi liberado.

A família afirmou que a máquina de lavar não estava sendo usada no momento do acidente, mas estava ligada na tomada.