CORUMBÁ Menina de 4 anos é estuprada pelo primo enquanto mãe saia para comprar pizza

Uma menina de apenas quatro anos de idade foi estuprada pelo primo na noite de terça-feira (7/5), em Corumbá. Conforme a ocorrência, a mãe da garota saiu para comprar pizza e deixou a menor com o suspeito de cometer o crime.

De acordo com o site Midiamax, o fato ocorreu por volta de 22h. No intervalo em que esteve no estabelecimento, o rapaz que mora em uma casa ao lado aproveitou para entrar na residência.

Ele, então, teria entrado no quarto e passado as mãos nas partes íntimas da menina, que gritou pela mãe.

A mulher voltou para ver o que estava acontecendo e a filha contou. Em seguida, a mãe da criança foi até a casa do rapaz e o pai do suspeito teria dito que ele havia fugido.

A menina foi levada para atendimento médico e o Conselho Tutelar chamado.