Moradores de rua Menina de 9 anos cria horta para alimentar moradores de rua

“Nós existimos para ajudar aqueles que precisam” essa é a frase que a pequena Hailey Fort, menina de 9 anos, de Washington (EUA), usa para continuar praticando a solidariedade. Já conhecida pelos seus atos de amor ao próximo, desde os seis anos, Harley agora cria mais uma forma de fazer isso. Desta vez, através de uma horta solidária. Iniciativa começou logo após a pequenina dar um sanduíche para Edward, um morador de rua que virou amigo da pequena.

Ao pensar que mais pessoas pudessem estar naquela situação Harley criou o projeto Hailey’s Harvest (“A Colheita de Hailey”), uma campanha de financiamento coletivo onde pessoas que são movidas pelo mesmo sentimento podem ajudar. A ação se estende para doações de produtos de higiene pessoal até casacos para o inverno.

Logo a colheita solidária virou um sucesso entre a vizinhança e o que era um mini horta que tinha plantação de blueberry, tomate e pepino hoje tem sua produção triplicada e com variedades de alimentos. A pequena garota só no tamanho já que mostra grandeza a partir de seus feitos, hoje colhe cerca de 100 kg de alimento por ano e sua horta deu tão certo que a campanha arrecadou quase 50 mil dólares, superando as expectativas.