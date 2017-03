UFMS “Menino 23” encerra temporada de exibições do Circuito Universitário de Cinema

Com sessões e debates sendo promovidos desde janeiro, o Circuito Universitário de Cinema se despede do público em sua terceira edição na Capital. Para fechar a programação com chave de ouro, na quarta-feira, dia 22, o documentário “Menino 23” tem exibição marcada na UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), às 18h, sala 1 do Mestrado.

A debatedora convidada é a professora Katarini Miguel, também Doutora em comunicação e Coordenadora do curso de Jornalismo da UFMS. O debate tem como objetivo levar outro olhar e reflexão para as pessoas presentes. Muito mais que uma mostra convencional de cinema, o projeto propõe um espaço de conscientização social e política, levando aos ambientes universitários a possibilidade de troca de informação. Isso através do poder de comunicação encontrado no audiovisual.

O projeto realizado pela MPC Filmes, com o patrocínio da Petrobrás e apoio do Governo Federal, nesta edição exibiu os filmes “Intolerância.doc.”, “Menino 23” e “Meu Nome é Jacque”. Todos eles de produção nacional.

Para Guilherme Pimentel, jornalista e coordenador regional do Circuito, a importância da iniciativa se dá por levar a sétima arte à população e comunidade acadêmica, mas, sobretudo, por pautar assuntos relevantes, muitas vezes tabus, com abordagens críticas através do debate após a exibição. A mostra contará com perspectivas diversas de pessoas que, seja no âmbito acadêmico ou externo, possuem os direitos humanos como fonte de pesquisa e luta.

“Uma das medidas para combater esse tipo de situação é a informação, é dar oportunidade para as pessoas saírem do senso comum e compreenderem que seus discursos perpetuam preconceitos. Acima de tudo, o projeto vem pra combater a onda fascista de grupos conservadores dominantes na sociedade, através de debate e reflexão, na tentativa de unir as minorias para construção da mudança”, finaliza Pimentel.

Este ano o Circuito Universitário de Cinema conta com a parceira do Núcleo de Estudos Néstor Perlongher - Cidade, Geração e Sexualidade (NENP) e do Impróprias - Grupo de Pesquisa em Gênero, Sexualidade e Diferenças ambos do curso de Ciências Sociais do CCHS da UFMS (Centro de Ciências Humanas e Sociais da UFMS).

Serviço- Com entrada gratuita, o Circuito Universitário de Cinema acontece na UFMS, localizada na avenida Costa e Silva, Cidade Universitária, s

. Mais informações pelos telefones (67) 98116-0124, (67) 99822-3321 e também pela página no Facebook https://www.facebook.com/events/114434052397632/