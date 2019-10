Ato de bom coraçao Menino de 10 anos encontra dinheiro na escola, devolve para dono e recebe homenagens Aluno de Três Lagoas também recebeu vários presentes

Murilo Garcia Pereira, 10 anos, foi homenageado pela Polícia Militar por sua honestidade. Aluno do 5° Ano da escola municipal Olyntho Mancine, ele encontrou R$ 70 no pátio do colégio e entregou o dinheiro na secretaria, para que fosse devolvido ao verdadeiro dono.

A ação, que ocorreu na semana passada, repercutiu muito nas redes sociais e ele foi convidado a participar do programa Boletim de Ocorrência, do Hoje Mais, onde recebeu os cumprimentos do Comandante do 2° Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Ênio de Souza Soares.

Participando do programa ao lado da mãe Valéria Maria Garcia, 34 anos, e da irmã Helena, de 6 anos, Murilo recebeu presentes da “Operação Criança Feliz”, uma cesta básica e kits da 3° Corrida de Rua do 2° BPM.

O programa do jornalista Albecyr Pedro também contou com a presença de outras autoridades, como os vereadores Sargento C. Rodrigues e Isabel Cristina, que presentearam as crianças com bolo e alguns presentes.