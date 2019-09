Cirurgia Menino de 13 anos que pulou de cabeça em represa passa por cirurgia Ele teve traumatismo craniano grave

Garoto de 13 anos, que caiu de cabeça nas pedras da represa de tratamento da JBS, no começo da tarde da última quinta-feira (19), na Vila Bordon, em Campo Grande será submetido a cirurgia na mandíbula. Ele estava na companhia de um amigo quando foi pular, de uma altura de sete metros, na água, mas acabou errando o local e caiu nas pedras. O menino foi diagnosticado com Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) grave e ainda está fazendo vários exames.

Testemunhas disseram que o menino, durante o resgate, estava sangrando muito pela boca e nariz. Ele está internado na Santa Casa de Campo Grande e está sendo monitorado pela equipe de neurologia. A informação é de que ele não aparenta ter sequelas.

O garoto mora com a avó e com o pai no Bairro Santa Mônica, ao lado da Vila Bordon. Ambos foram acompanhar o resgate dele. A avó de 72 anos comentou que ele é muito briguento e que até foi expulso da escola e por isso teria ido com o amigo tomar banho na represa. A senhora tem problemas cardíacos e acabou passando mal por conta do acontecimento.

Um morador da região disse que esta área do córrego Imbirussu, que abastece a represa, tem mal cheiro. “O córrego fede e a água é verde escura de tanto lixo da JBS; Até tripa, restos de animais dá para ver na represa”, disse ele.

O menino foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado consciente, mas em estado grave.

Em nota, a JBS informou que a empresa não realiza o descarte de resíduos no local e que segue a legislação vigente, possuindo todas as licenças que autorizam suas operações. A unidade em questão passa constantemente por auditorias de clientes e órgãos fiscalizadores, e nunca apresentou registro de emissão de odores ou qualquer reclamação dessa natureza.