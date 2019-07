Atacados Menino de 3 anos e mãe são atacados por pitbulls Criança teve barriga, virilha e nádegas mordidas

Uma criança, de 3 anos, e a mãe, de 23, foram atacadas por dois cachorros da raça pitbull, em Resende, no Sul do Rio de Janeiro. O incidente aconteceu no bairro Surubi Velho, na tarde de domingo (21), e foi divulgado agora.

De acordo com os familiares, o vizinho, que é dono dos cães, foi entrar em casa e os animais fugiram e morderam o menino, que estava brincando na rua. Ele teve a barriga, a virilha e as nádegas mordidas. A mãe teve as pernas perfuradas. Os dois foram levados para o Hospital de Emergência, onde precisaram levar pontos e receberam alta em seguida.

Um dos cachorros foi morto com um cano com cimento por moradores depois do ataque

Orientação da polícia

Segundo a Polícia Civil, em casos como este a orientação é procurar imediatamente um auxílio médico e observar se o animal vai apresentar sinais de raiva.

Após esse atendimento, o responsável deve registrar um boletim de ocorrência por lesão corporal culposa e omissão de cautela por parte do dono do animal.