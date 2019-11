Tragédia Menino de quatro anos morre no hospital após se afogar em rio

Um garoto, de apenas quatro anos de idade, morreu após se afogar no rio Aquidauana, no final da tarde deste domingo, dia 24 de novembro, no município que fica na região do Patanal. A criança estava com familiares e amigos tomando banho na região da Ilha do Pescador.

Em determinado momento os responsáveis perderam a criança de vista e, depois de realizarem buscas pela margem do rio, acionaram o Corpo de Bombeiros. Os militares encontraram o corpo da criança a cerca de 500 metros do local em que foi visto pela última vez, conforme o site O Pantaneiro.

A criança foi reanimada e levada em estado grave para o pronto socorro do Hospital Regional de Aquidauana. Ele foi entubado e estava prestes a ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, mas antes do transporte a criança morreu.