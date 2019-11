Skunk Menor é apreendido com pacotes de skunk em ônibus

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na madrugada desta terça-feira, um adolescente de 17 anos com oito pacotes de skunk, com peso total de 4,4 quilos escondidos em uma mochila.

A apreensão ocorreu durante o bloqueio policial para fiscalização na região de Ponta Porã (MS). Os policiais abordagem um ônibus de passageiros que seguia com destino a Campo Grande.

O adolescente disse que pegou a droga no lado brasileiro da fronteira para revender em Maracaju, juntamente com um amigo.

A ocorrência foi registrada e entregue, juntamente com o adolescente e o entorpecente apreendidos, na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

