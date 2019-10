"Super maconha" Menor é apreendido tentando levar "supermaconha" ao Mato Grosso

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na tarde de sábado, um adolescente de 17 anos transportando oito tabletes de maconha, com peso de 5,2 quilos e vinte e um pacotes de skunk, a supermaconha, com peso de 5,8 quilos.

A apreensão ocorreu durante abordagem do bloqueio policial para fiscalização a um ônibus de passageiros, na região de Ponta Porã.

O adolescente disse aos policiais que pegou a droga na cidade de fronteira e foi contratado para entregá-la na cidade de Sorriso (MT).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300.