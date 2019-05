Mercado de trabalho Mercado de trabalho gera 2,6 mil novas vagas em abril em MS No acumulado do ano, já são 13.357 novos postos de trabalho no Estado

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta sexta-feira (24) pela Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, indica a geração de 2.661 novos postos de trabalho em Mato Grosso do Sul no mês de abril deste ano. No período, foram 21.953 pessoas admitidas formalmente, e outras 19.292 trabalhadores desligados de suas funções. No acumulado do ano, 13.357 novas vagas foram geradas no Estado. Em todo o Brasil, foram 129,6 mil novas vagas formais.

No mês passado, o setor de serviços foi o responsável pelo bom desempenho do mercado de trabalho, com 1.250 novas vagas. A área de transporte e comunicações, sozinha, foi responsável por um saldo positivo de 669 novos postos. Serviços médicos, odontológicos e veterinários, tiveram saldo positivo de 258 vagas. A indústria de transformação, puxada pela indústria química, farmacêutica e veterinária, gerou 562 novas vagas, e o setor agropecuário, outras 445 novos postos de trabalho.

No corte por municípios, o destaque vai para Dourados, que apresentou um saldo positivo de 486 novas vagas, superior ao de Campo Grande, que gerou 321 novos postos de trabalho. Em Naviraí, os números também foram expressivos, 261 vagas a mais.

O destaque negativo fica para Três Lagoas, cidade com um saldo negativo de 223 postos de trabalho. Vale lembrar que no mês passado, a Mabel, indústria alimentícia anunciou o encerramento das operações na cidade.