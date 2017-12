Economia Mercado 'respira novos ares' com R$ 474 milhões do décimo dos servidores "Já está na conta os valores de abono salarial de 75 mil servidores"

Foto: Reprodução/Paulo Francis

O 13º salário dos cerca de 75 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado já está na conta. A confirmação é do secretário de Administração, Carlos Alberto Assis.

Com o pagamento do salário de novembro no dia 4 deste mês, o 13º e o salário de dezembro no dia 4 de janeiro, o Governo do Mato Grosso do Sul projeta injetar meio bilhão de reais só na economia de Campo Grande.

O salário especial dos servidores da Prefeitura de Campo Grande já estava na conta dos funcionários municipais desde ontem. Em dois dias, as administrações da Capital e do Estado depositaram a soma de R$ 474 milhões do funcionalismo público.

Parte significativa desse montante deve ser destinada ao comércio seja para compras de presentes de Natal seja para pagamento de dívidas. Por isso, de uma forma ou de outra, o dinheiro extra representa alívio ao setor, que contabilizou quase o ano inteiro retrações nas vendas e sofre com índices recordes de inadimplência.