DOF Mercadoria contrabandeada é apreendida pelo DOF em Ponta Porã

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de ontem (22) três veículos carregados com mercadorias adquiridas no Paraguai, sem a documentação de regularidade fiscal.

As apreensões ocorreram durante uma abordagem do bloqueio policial para fiscalização na região de Ponta Porã (MS). No veículo Santana verde estavam 10 volumes de óculos; 1 volume perfumes; 1 volume de meias e 2 volumes de eletrônicos.

No segundo veículo, um VW Polo verde estavam 120 pequenos volumes de produtos diversos. No terceiro veículo, um GM Celta de cor prata estavam 3 volumes de brinquedos e 10 volumes de acessórios para pescaria.

A ocorrência foi registrada e entregue, juntamente com os veículos e as mercadorias, na Receita Federal de Ponta Porã (MS). Os quatro conduzidos receberam uma cópia do Boletim de Ocorrência e foram liberados.