POLÊMICA "Mereço mais que homem com micropenis e ejaculação precoce", diz ex de Eduardo Bolsonaro Eduardo dizia que o feminismo era uma doença

Foto: Reprodução

Patrícia Lelis, ex-namorada do filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, decidiu responder um tweet do vlogger PC Siqueira onde ele zoava Eduardo.

No post em questão, Eduardo dizia que o feminismo era uma doença, alegando que o comportamento de sua ex-namorada só piorou depois que ela se tornou feminista.

PC Siqueira então chamou Eduardo Bolsonaro de corno e marcou Patrícia no post pra que ela visse as menções do ex à ela.

Ao ver a citação, Patrícia simplesmente respondeu: “Nós mulheres merecemos mais do que homem idiota, babaca com mentalidade de criança e um micropenis! O feminismo é tão lindo que nos ensina até isso! Não aguenta três minutos e umas piadas que já vai chorando pro papai… Ah essa família Bozo!”, escreveu a jornalista.

Fonte: Põe Na Roda.