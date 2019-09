CAPITAL Mês do servidor é comemorado com jogos, inscrições seguem até 20 de setembro Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), inicia as inscrições da 13ª edição dos Jogos dos Servidores

Por: REDAÇÃO 04/09/2019 às 11:49

Foto: Divulgação Para comemorar dia do servidor público municipal, celebrado dia 28 de outubro, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), inicia as inscrições da 13ª edição dos Jogos dos Servidores. Os colaboradores poderão participar de 11 modalidades esportivas e formar até 2 times de cada modalidade por Secretaria, Fundação e Autarquias. Quem joga Basquetebol 3X3, Bozó, Damas, Dominó, Futebol Society, Futsal, Sinuca, Tênis de Mesa, Truco, Voleibol e Xadrez já pode formar seu time e se inscrever. As fichas já estão disponíveis no site da Funesp e devem ser entregue até o dia 20 de setembro, às 17h, na rua Paulo Machado, n. 663. Uma grande festa esportiva espera pelo servidor municipal de Campo Grande, conforme destacou Rodrigo Terra, diretor-presidente da Funesp. “Vamos fazer a abertura dia 27/09 e as competições seguirão em todo mês de outubro, celebrando com o servidor essa data. A Capital, que promove eventos a todos os segmentos e a todo conjunto da população, confraternizará com seus companheiros de trabalho a 13ª edição dos Jogos dos Servidores Municipais”.