14 de Julho Mesmo com chuva, programação para reinauguração da 14 de Julho é mantida Evento está marcado para começar às 17 horas

A programação para a reinauguração da 14 de Julho, no Centro de Campo Grande, deve ocorrer normalmente, mesmo com chuva. “A princípio, programação mantida”, informou a Prefeitura na tarde desta sexta-feira (29).

O dia amanheceu com céu nublado e pancadas de chuva em algumas regiões da Capital. Há previsão de chuva para todo o Estado de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A reinauguração da 14 de Julho está marcada para às 17 horas.

O palco em que a Turma do Balão Mágico e Delinha se apresentarão está montado no cruzamento da 14 de Julho com a Avenida Afonso Pena. O Grupo Arte e DEAC (Divisão de Arte, Esporte e Cultura) fará a abertura do evento. Após a apresentação do grupo, o palco será da banda ‘Os Walkirias’, que fará covers de clássicos nacionais e mostrará um pouco das composições autorais, marcadas pela identidade sul-mato-grossense dos músicos.

Trechos interditados

Desde 7h de quinta-feira (28), a Avenida Afonso Pena entre Calógeras e a 13 de Maio, no sentido Centro/Parque dos Poderes, está interditada. Conforme a Agetran (Agência Municipal de Transportes e Trânsito), o trecho permanecerá interditado até 6h de sábado (30).

No início da manhã desta sexta (29), a Avenida Afonso Pena entre as ruas 13 de Maio e Calógeras, no sentido Centro/Bairro Amambaí, foi interditada. Para rotas alternativas há duas: 1) Rua Rui Barbosa, Rua Dom Aquino ou Rua Maracaju e acessar Avenida Calógeras ou prosseguir pela Rua Dom Aquino. 2) Rua 13 de Maio, Rua 15 de Novembro ou Avenida Fernando Correa da Costa.