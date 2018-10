Petrobras Mesmo com cortes nos preços pela Petrobras, gasolina tem alta em MS Levantamento da ANP aponta aumento de 0,29% no combustível em 1 semana

Mesmo com série de cortes nos preços promovida pela Petrobras desde a segunda quinzena do mês passado, litro da gasolina mantém trajetória de alta em Mato Grosso do Sul.

De acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na semana encerrada no último dia 13, o valor do combustível fechou em R$ 4,447 no Estado, 0,29% superior ao da semana anterior. Esta é a oitava semana seguida de aumento da gasolina nos postos sul-mato-grossenses — nesse intervalo, a alta chegou a 5,81%.

Ainda conforme o levantamento da ANP, o preço máximo do litro da gasolina vendido no Estado ficou em R$ 4,893 e o mínimo em R$ 4,189.

Já na Capital, Campo Grande, o preçomédio do combustível praticamente não apresentou alteração na última semana em relação à anterior (a média ficou em R$ 4,332, ante R$ 4,331 na semana retrasada). Essa tendência de estabilidade se rpete ao longo das últimas três semanas e coincide com o mesmo período em que a estatal passou a praticar reduções de preços do combustível nas refinarias.

DIESEL

Em relação ao diesel, o levantamento de preços da ANP também constatou manutenção de preços na semana encerrada no dia 13 no comparativo com a anterior e a média para o litro do combustível ficou em R$ 3,748 no Estado, frente a R$ 3,743 na retrasada.

Já na Capital, o comportamento foi inverso e o diesel ficou 0,43% mais barato na semana passada em relação à anterior, saindo de R$ 3,713 para R$ 3,697.O preço máximo ficou em R$ 4,050 e o mínimo em R$ 3,499.

PAÍS

Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), o litro da gasolina custou, em média, R$ 4,722 nos postos brasileiros na semana passada, alta de 0,47% com relação à semana anterior, quando custava R$ 4,70.

Foi a sétima semana consecutiva de aumento. No início deste período, o preço de bomba reagia a aumentos promovidos pela Petrobras nas refinarias, motivados pela alta das cotações internacionais e pela desvalorização cambial.

No dia 22 de setembro, porém, a estatal iniciou uma série de cortes nos preços: foram cinco desde então. O valor vigente para esta terça (16) ficou em R$ 2,1490 por litro, 4,5% a menos do que o recorde atingido em meados de setembro.

Nas últimas semanas, a ANP detectou aumentos tanto no preço de venda das distribuidoras quanto na margem de lucro dos postos, que chegou a R$ 0,438 por litro na última semana, 2,8% acima do que o verificado três semanas antes.

No caso do diesel, o preço do combustível chegou a R$ 3,712 por litro na semana passada, alta de 1,22% com relação à semana anterior. Foi a sexta semana seguida de aumento nas bombas.

O preço do diesel nas refinarias foi reajustado pela primeira vez no dia 29 de setembro, quando subiu, em média 2,79%. O programa de subvenção prevê preços congelados por períodos 30 dias.

Petrobras, outros produtores e refinadores são ressarcidos com até R$ 0,30 por litro vendido ao preço tabelado, dependendo das variações internacionais e do câmbio.

ETANOL

O preço médio do etanol aumentou 0,45% em Mato Grosso do Sul na semana passada em relação à anterior. O valor do combustível saiu de R$ 3,291 para R$ 3,306. Em quatro semanas, a alta chega a 0,98% no Estado.

Em Campo Grande, o preço apresentou estabilidade no comparativo da última semana com a retrasada e ficou em R$ 3,226, diante do valor anterior de R$ 3,220. Já no intervalo de quatro semanas, houve elevação de 0,37%.