Sergio Moro Mesmo com imóvel próprio em Curitiba, Moro recebe auxílio-moradia Juiz fez uso de liminar publicada pelo ministro Luiz Fux para ter direito ao benefício

Foto: © Lula Marques / AGPT

Dono do imóvel no qual mora em Curitiba, o juiz Sergio Moro é beneficiário do auxílio-moradia de R$ 4.378, passível de ser pago a todos os juízes brasileiros a partir de decisão provisória publicada em outubro de 2014 pelo ministro Luiz Fux, do STF (Superior Tribunal Federal).Com salário-base de R$ 28.948, Moro fez uso da liminar e passou a receber o benefício em outubro de 2014.

A informação foi publicada pelo jornal Folha de S. Paulo.O pagamento de auxílio-moradia para magistrados que possuem casa na cidade onde trabalham não é ilegal, mas sofre alguns questionamentos. Um deles pelo fato de o benefício ser incorporado ao salário dos juízes - no caso de Moro, que também recebe R$ 884 de auxílio-alimentação, os vencimentos mensais chegam a R$ 34.210, acima do teto do funcionalismo público, fixado em R$ 33.763.

Em nota enviada à Folha de S. Paulo, o TRF-4 (Tribunal Regional da 4ª Região), que engloba os estados do Sul do Brasil, diz que o pagamento é feito com base em "determinações legais".