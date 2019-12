Clima Mesmo com temperaturas agradáveis, pode chover em algumas regiões de MS Em Campo Grande a mínima será de 21°C e a máxima de 28°C

O tempo em Mato Grosso do Sul deve permanecer chuvoso nesta quinta-feira (12). A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas especialmente nas regiões norte e nordeste do estado, onde os acumulados de precipitação serão significativos.

As temperaturas permanecem agradáveis neste dia, podendo variar entre 20°C e 32°C. Os valores de umidade relativa do ar continuarão elevados podendo variar entre 50% e 100%.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em Campo Grande a mínima será de 21°C e a máxima de 28°C. Dourados e Ivinhema registram mínima de 22°C e máxima de 31°C. Miranda e Porto Murtinho os termômetros podem chegar a 32°C.