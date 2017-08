Terrorismo Estado Islâmico reivindica autoria de ataque a Mesquita no Afeganistão

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) assumiu nesta quarta-feira (2) a autoria de um ataque suicida cometido ontem contra uma mesquita da minoria xiita da cidade da Herat, no Oeste do Afeganistão, que causou, segundo a organização, 50 mortes. A informação é da Agência EFE.

Em um comunicado divulgado pela rede de mensagens Telegram, e cuja autenticidade não pôde ser verificada, o grupo terrorista assegurou que dois suicidas, identificados como Omair Asemk e Tayeb al Jarasani, atacaram ontem à noite os "apóstatas e politeístas" na área de Bakr Abad, na cidade da Herat.

Nesse ataque, ainda de acordo com o grupo, os jihadistas assassinaram 50 pessoas e deixaram outras 80 feridas.

No entanto, o porta-voz da Direção de Saúde Pública da província da Herat, Rafiq Shirzai, disse ontem à Agência EFE que 29 pessoas morreram e 63 feridos foram transferidos a vários hospitais.

Os dois autores do atentado usavam coletes com explosivos, metralhadoras e granadas de mão, detalhou o grupo no texto.

A explosão ocorreu por volta de 20h (horário local, 12h30 de Brasília) em uma mesquita pertencente à comunidade xiita, quando dezenas de pessoas estavam rezando.

Os atentados contra esta minoria religiosa são comuns no país asiático.