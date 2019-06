Vila Alba Mestre de obras faz apelo para encontrar carro furtado em plena luz do dia O suspeito levou menos de 5 minutos para dar partida no veículo

Um veículo Volkswagen Gol foi furtado na tarde desta segunda-feira (24), na região da Vila Alba, em Campo Grande. O proprietário, Herbert Rossatti, 25 anos, mestre de obras, faz um apelo para que a população ajude a encontrá-lo.

Ele conta que o pai foi levar a mãe em uma consulta médica e, na volta, resolveu esperar na casa da irmã dele. A mulher, ao perceber a demora do marido, resolveu ir até a casa da filha andando. Ao chegar no local, não viu o carro na frente da casa e a família percebeu que havia sido vítima de um furto.

Através de imagens de câmera de segurança é possível ver o suspeito, que utilizava roupa preta e boné, chegando pela via pública e olhando em volta para ver se ninguém se aproxima. O bandido verifica também o portão de uma casa para certificar-se que não seria incomodado durante a ação criminosa.

Pela filmagem não é possível distinguir o método usado para o arrombamento do automóvel. Para lograr êxito no furto, o rapaz precisa de menos de 5 minutos, tempo suficiente para ganhar acesso ao interior do veículo e fazer uma ‘ligação direta’, isto é dar a partida sem a chave.

O trabalhador da construção civil relata que o carro furtado é utilizado para trabalho e é o único que a família dispõe para trazer o sustento à mesa, assim havia objetos de pouco valor como uma jaqueta de couro, uma cadeirinha de bebê e ferramentas.

O veículo é um Volkswagen Gol 2004/2004, cor branca, placas DNA-9314. Caso tenha alguma informação que possa levar ao paradeiro do carro da família de Hebert, entre em contato imediatamente com o mestre de obras pelo telefone (67) 99277-5548 ou ligue para a polícia através do 190.