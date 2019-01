Tempo Meteorologia prevê chuva em pontos isolados nesta quarta-feira

Ao longo pelo quarta-feira (16.01), em Mato Grosso do Sul o tempo seguirá sem grandes mudanças com céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas a partir da tarde, especialmente na parte leste do MS. A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 40% a 90% e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 20°C a 36°C. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).