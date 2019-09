CLIMA Meteorologia prevê segunda-feira com calor de 40°C e baixa umidade do ar A temperatura máxima poderá chegar aos 36°C em Campo Grande

Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Campo Grande Foto: (Foto: Henrique Kawaminami)

A segunda-feira (30) será de predomínio de calor em Mato Grosso do Sul e a temperatura máxima poderá chegar aos 40°C. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a umidade do ar ficará baixa em todo o Estado.

Em Campo Grande o dia será de céu claro e predomínio de sol. A temperatura máxima poderá chegar aos 36°C e a umidade do ar ficará entre 20% a 40%. Em Três Lagoas, Selvíria, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo e Brasilândia, na região leste, e em Dourados, Ponta Porã, Bela Vista, Bonito, Jardim, Naviraí, Mundo Novo, Iguatemi e Tacuru, no sul, a previsão é de céu claro com névoa seca. A máxima será de 37°C.

Na região norte e oeste do Estado, o dia será de céu claro com névoa seca. A máxima poderá chegar aos 40°C em Aquidauana, Miranda, Ladário, Corumbá, Porto Murtinho, Camapuã, Sonora, São Gabriel do Oeste e Rio Verde de Mato Grosso. Na região norte a umidade do ar ficará entre 20% a 50%. No oeste entre 30% a 85%.