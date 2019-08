CLIMA Meteorologia prevê sexta-feira com calor de 34°C e baixa umidade do ar em MS Na Capital, temperatura máxima será de 32°C

Amanhecer na Rua 14 de Julho, na região central de Campo Grande. Foto: (Foto: Henrique Kawaminami)

A sexta-feira (9) será de sol e calor em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, conforme prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Não há previsão de chuva e a umidade do ar ficará baixa.

Em Campo Grande a manhã será de céu claro e, à tarde, claro com névoa seca. A temperatura máxima será de 32°C e a umidade do ar ficará entre 25% a 65%.

Na região sul do Estado, o período da manhã será de céu claro. À tarde, o céu ficará parcialmente nublado. A máxima será de 32°C em Dourados, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Tacuru, Aral Moreira, Maracaju, Ponta Porã e Ivinhema. A umidade do ar ficará entre 25% a 65%.

Sonora, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso, Coxim e Figueirão, terão máxima de 33°C nesta sexta-feira. O dia será de céu claro com névoa seca. A umidade do ar ficará entre 20% a 65%.

Em Corumbá, Miranda, Ladário e Porto Murtinho, o dia será de céu claro e manhã e parcialmente nublado à tarde. Os termômetros poderão chegar aos 34°C e a umidade ficará entre 25% a 65%.