Meteorologia prevê tempo estável em MS no domingo de Páscoa

Foto: Ivanildo Gonçalves

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê tempo estável em Mato Grosso do Sul neste domingo (1.4).

O céu ficará parcialmente nublado a nublado com pancada de chuva isolada apenas no Sudeste do Estado. Nas demais regiões, o céu permanece claro e parcialmente nublado. Confira a temperatura prevista para algumas cidades:

Campo Grande – 23ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Dourados – 23ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Corumbá – 24ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Três Lagoas – 27ºC (mínima) / 34ºC (máxima)

Ponta Porã – 21ºC (mínima) / 25ºC (máxima)

Coxim – 25ºC (mínima) / 31ºC (máxima)