CLIMA Meteorologistas preveem temporal nesta terça-feira em MS

Em Campo Grande, mínima de hoje de 23ºC e máxima de 30ºC Foto: Valdenir Rezende/Correio do Estado

Possibilidade de temporal em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (12). Isto porque áreas de instabilidade vão atuar sobre o Estado, deixando o céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente para os municípios localizados ao sul de MS.

Na segunda-feira (11), a Defesa Civil estadual emitiu alerta via SMS informando sobre o risco de tempestades e acúmulo de chuva para as regiões sudoeste, sul central, leste e bolsão.

Em Campo Grande, mínima de hoje de 23ºC e máxima de 30ºC. Em Três Lagoas, a temperatura varia entre 26ºC e 35ºC. Em Corumbá máxima de 35ºC e, em Ponta Porã, de 27ºC.

As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS) e do Clima tempo. (Correio do Estado).