"Meu neto nÃ£o morreu, mas pode ocorrer com outro", diz avÃ³ apÃ³s cerol

Quase 24 horas depois de um dos maiores sustos na vida da dona de casa Maria Vitorino dos Santos, de 51 anos, a preocupação com o neto Arthur, de 6 anos, ainda é forte. O menino foi vítima de cerol enquanto andava de bicicleta em um condomínio no Jardim Centro-Oeste, na Capital. A avó permitiu que o garoto fosse brincar pelo residencial e, por volta das 14h30 de ontem (15), a criança voltou sangrando, com corte profundo na garganta.

“Fiquei com muito medo de perder meu neto. Eu prefiro morrer a ver ele morto”, afirmou dona Maria ao Campo Grande News. Ela, o neto, um filho e a irmã de Arthur, de 1 ano e 4 meses, moram no condomínio há apenas dois meses. Segundo a avó, no local não é permitido que as pessoas soltem pipa o que indica que o responsável pelo ferimento da criança estivesse do lado de fora.

“Ele tem o costume de andar de bicicleta pelo condomínio, sempre peço para ele ter cuidado, e dessa vez depois de 10 minutos ele voltou machucado. Chegou na porta e deu um grito com a voz já fraquinha, ele estava todo ensanguentado e com um buraco no garganta”, conta.