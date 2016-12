TVE/MS “MEU QUINTAL É MAIOR QUE O MUNDO” Programação Especial de Ano Novo da TVE/MS homenageia o poeta Manoel de Barros com mais de 30 horas de produção regional.

A programação especial de Ano Novo da TVE/MS que homenageia o poeta Manoel de Barros trará um panorama cultural de tudo que rolou no ano que se findou.Tem shows com artistas consagrados e bandas que se destacaram, concertos, jornalismo, reprises, documentários e especiais inéditos e também celebrará, além do nosso poeta maior, produtores, artistas locais, trazendo ainda entrevistas com nomes que marcaram a cena cultural do estado e já partiram deixando saudades, como a professora Maria Glória Sá Rosa e Geraldo Roca.

Numa participação histórica do artista no extinto Roda Viva MS nosso maior artista post-moderno, que nos deixou há um ano, nos brinda com uma entrevista única, destilando sua inteligência e seu humor caustico . A programação especial é diversificada trás ainda inúmeras atrações inéditas, temáticas e estreias voltadas para todas as idades, com inúmeras outras atrações e que irão ao ar a partir do dia 02 janeiro até 02 de fevereiro de 2017. No jornalismo além de revermos a matéria vencedora com o “Premio Águas do Guariroba”, como a melhor do ano sobre “o tema ambiental”, assistiremos o inédito “TV-Memória – A história do início do Telejornalismo Regional Brasileiro”.

Heraldo Pereira, atual apresentador do Jornal Nacional, Nelson Araújo, apresentador do Globo Rural, José Luis Datena da Band, Bosco Martins entre outros contam histórias saborosas e hilárias do tempo em que iniciaram juntos na EPTV Ribeirão Preto, afiliadas da Globo e quando se deu o início do telejornalismo regional brasileiro revelando grandes profissionais no Brasil e exterior.

Segundo o diretor presidente Bosco Martins: “A TVE/MS reflete o bom momento da produção cultural do estado, que mesmo enfrentando um momento econômico difícil, tem superado esse momento e estamos fazendo um panorama real, um amálgama, nessa fusão de coisas ou pessoas distintas que formam um todo na nossa cultura, registrando aquilo que aconteceu neste ano em nossa cena cultural”, disse o jornalista.

O Secretário de Cultura Athayde Nery destacou a programação:” No ano em que se celebramos o centenário do nascimento do poeta Manoel de Barros traz, a TVE traz uma faixa especial de Ano Novo, intitulada “Meu quintal é maior que o mundo”, com produções especiais, cujo olhar recai sobre a universalidade nas representações locais e com aquilo que nosso artistas e produtores culturais produziram nesse ano que passou, o espelho e a cara de MS”.

Para o Governador Reinaldo Azambuja: “ As emissoras públicas de MS cumprem o seu papel e o compromisso que assumimos de desenvolver ações de apoio e estímulo a eventos culturais, com uma programação voltada à cobertura e difusão da cultura em suas diversas manifestações, configurando se como um grande espaço das artes e da criatividade em Mato Grosso do Sul, ” finalizou. Serão mais de 30 horas

de produção de Mato Groso do Sul e outras 30 horas de programação em parceria com a TV Cultura, incluindo a infantil, com episódios inéditos da Nova Temporada Sésamo.

Veja a programação completa que poderá ser assistida a partir do dia 02 de janeiro at´pe 02 de fevereiro todos os dias de segunda à segunda, na faixa nobre, ás 21 horas ( para os shows) e às 22:hs ( reservadas para documentários e entrevistas) pelo Canal 4 TV-E/MS (TV Aberta), Canal 15 da NET, ou pelo Portal da Educativa (portaldaeducativa.com.br).

PROGRAMAÇÃO

TV MEMÓRIA ESPECIAL: A história do início do Telejornalismo Regional

Conheça a história de como Heraldo Pereira, primeiro negro a apresentar o Jornal Nacional e saiba o que enfrentou pra chegar onde está. Você sabia que Nelson Araujo, apresentador do Globo Rural era professor universitário e entrou na profissão por acaso? E mais, saiba porque José Luis Datena e Bosco Martins trabalhando juntos em Ribeirão Preto se desentenderam na redação e quase saíram pra briga. Saiba mais histórias de profissionais como: José Roberto Burnier, Rosana Zaidan, Ilze Scamparini, Luciana Bistane, Vitor Cervi, Joâo Garcia, Rubens Volpe, Katia Stevez, Gilson Filho, Mirtes Wiermann, Beto Volpe entre Outros... E o que esses profissionais tem em comum? O grupo iniciou no telejornalismo da década de 80 e se projetou nas emissoras do GRUPO EPTV/GLOBO. As duas primeiras emissoras do interior de TV de SP, TV Campinas E TV Ribeirão, afiliadas da GLOBO, foram a escola destes profissionais que ainda hoje se destacam no telejornalismo brasileiro e internacional. Do chumbo quente à era digital, são profissionais que há 37 anos deram vida à notícia local, num tempo em que o jornalismo e a televisão eram mais humanos e solidários. Todas as segundas às 22:hs até fevereiro

RODA VIVA: Geraldo Rocca (2004)

Há um ano de sua partida a tve tras todo talento e erudição de um dos compositores mais influentes de mato grosso do sul. Em uma homenagem da tv educativa à geraldo rocca e seus fãs e admiradores. Novas poéticas e visão de mundo de um artista post-moderno, cuja partida precoce nos legou um obra musical que, sendo universal, nos dá pistas sobre a construção de nossa identidade. Identidade cultural, mito fundacional e pertencimento pela perspectiva de geraldo rocca no centro do programa roda viva gravado em 2004. Não percam. Todas às terças as 21 horas até fevereiro de 2017

DELINHA SINFÔNICA

Délinha o mito da resitencia cultural de ua época. São seis décadas de carreira que se confudem com a história de mato grosso do sul. O lado feminino do “casal onça” era famoso e lá na tempo em que nós e o nosso vizinho mato grosso éramos um só. Delanira

ferreira gonçalves, a delinha, até hoje canta e encanta por todo o nosso estado: e tudo começou quando ela e délio formaram uma dupla em são paulo e começaram a fazer sucesso com as músicas que conseguiam gravar. De la para cá foram dezoito lp´s, dois cd’s e um dvd. Neste especial, sua personalidade única, timbre contagiante e as letras das músicas conquistam os corações e os ouvidos de todos. Hoje aqui no “nosso meu quintal é maior que o mundo”, vamos conferir o mais que especial show delinha sinfônica, conduzido pelo maestro eduardo martinelli e gravado em 2015, no palácio popular da cultura: com vocês, a nossa rainha do rasqueado, a nossa dama do chamamé, delinha!!!! Todas os sábados as 21hs até fevereiro de 2017

DESCENDO O SARRAFO

Outra programação especialíssima “do meu quintal é maior que o mundo”. Vamos conferir um projeto desenvolvido pelo choro opus trio, que é formado por Eduardo Martinelli, Ivan Cruz e Philip Andara.

Intitulado de DESCENDO SARRAFO, o projeto quer trazer à luz as criações do maestro aracajuano amintas josé da costa, o sarrafo!!! Com influências de pixinguinha e edmundo villani-côrtes, o chorinho de sarrafo era presença constante nos cassinos e rádios e na tv. Isso já na década de 70. Boa parte dos registros foram perdidos após o estúdio ser fechado durante a ditadura militar. Agora estão sendo resgatados pelo trio campo grandens e ficamos, com o sul-mato-grossense choro opus trio e nessa brilhante apresentação de “descendo sarrafo”. Todos os domingos ás 21 horas

“SAUDAÇÕES PANTANEIRAS” com Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro

De um lado temos um dos maiores, senão o maior compositor de mato grosso do sul, do outro um dos melhores instrumentalistas contemporâneos do brasil. Estamos falando de Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro. Um encontro musical raríssimo materializado no projeto “saudações pantaneiras”. O especial é uma viagem por canções que levam a nossa imaginação para a região do pantanal local que serviu de inspiração não só para Manoel de Barros mas também para Geraldo e Marcelo. Um show de pura emoção que vai reviver clássicos do nosso mato grosso do sul. Todas as segundas ás 21 horas

CANTO DA TERRA

Vamos trazer um grupo que se formou lá em 1993 e teve passagem meteórica no cenário da música sul-mato-grossense. Tudo começou com um evento lá no clube libanês e dali em diante foram shows e mais shows que celebravam a nossa cultura e as influências sobre ela. Adivinhou quem é? Estamos falando do grupo canto da terra, que em maio deste ano reuniu a formação original do grupo para comemorar os 23 anos da primeira apresentação: Iko Cordeiro, Jorge Carvalho, Ireno Malaquias, Edmilson Branco e Marlon Maciel. Reviveram dezenove sucessos do grupo em show especial no parque do peão. Mesmo após quinze anos separados, a sintonia entre os músicos foi incrível e com o público também não foi diferente. Embalado pelas músicas que encantaram uma geração

saudosista exibiremos esse inédito e em primeira edição, reencontro do grupo canto da terra. Todas as quintas às 21 horas

LOS TRÊS DE CORRIENTES: o legítimo chamamé

Especial “ los tres de corrientes”. Neste show trazemos em primeira mão do berço do chamamé para o mundo, o melhor desta música que une três países, brasil, paraguai e argentina: bruno fabian, raul noguera e pajarito silvestri , “los tres de corrientes”, executando canções que fazem parte do imaginário e da identidade de todo conesul. Todas às quintas ás 20:30 hs

SANTO CHICO

Santo chico apresenta o show “as canções que não se ouvem mais', gravado no festival de inverno de bonito. Um espetáculo regado pelo poético rock tropical, já conhecido e muito apreciado pelos simpatizantes da banda. Partindo do soul, passando pelo samba e pelo rock. São músicas autorais e algumas releituras de grandes clássicos da música nacional. O show traz begèt de lucena no vocal, guilherme napa, na bateria, luciano armstrong, na guitarra, rafael taveira no baixo e a participação especial de felipe ceará, na percussão.

A performance visceral da banda agradou em cheio o público do festival e temos certeza que vai agradar você também. Com vocês santo chico. Bom programa. Todos os domingos ás 20:00hs

CURIMBA

A banda curimba.após ter sacudido a cena musical de ms e tendo ficado cinco anos longe dos palcos. E em 2016 voltou à ativa ainda mais afinada. O show “volta curimba” foi gravado no festival de inverno de bonito. O sexteto tem como característica uma mescla sonora que passeia pelo rap, reggae, rock, pop e samba. E a alegria é a marca registrada dos meninos, que brilham nos palcos com uma performance contagiante e muita energia positiva. Com vocês curimba, diretamente na praça da liberdade de bonito. Aos sábados ás 20 horas

MOMENTO DO PROFESSOR: com Maria da Glória Sá Rosa

Uma entrevista pra lá de especial, em parceria com a produtora umas e outras, de Candido Alberto da Fonseca. Trás a inteligência e o gênio da professora querida e que nos deixou neste ano que se passou. Todas ás segundas ás 12:30 hs

DOCUMENTÁRIOS MUNICÌPIOS DE MS

CAMPO GRANDE, DOURADOS, MARACAJU, TRÊS LAGOAS, PONTA PORÃ, BONITO, enfim.... um passeio por alguns dos mais importantes municípios de Mato Grosso do Sul- sua cultura, meio ambiente, história e patrimônio edificado e imaterial. O trabalho é o

resultado de uma parceria entre a TVE-MS e a Macro Vídeo. A Série Municípios e Cultura MS conta com 10 interprogramas de até 02min em sua estreia, que ficarão rotativos durante toda a programação. Ficha técnica- Argumento: Macro Vídeo, imagens: Osmar Chagas, edição: Camila Costa, roteiro/ produção: Lu Tanno.

O PANTANAL É AQUI

Série composta por 5 documentários no Pantanal sul- mato-grossense em que o homem pantaneiro com seus saberes e fazeres foi, ao lado da maior planície inundável do planeta e sua exuberância de fauna e flora, um dos grandes protagonistas. TODA NARRATIVA DO DOCUMENTÁRIO É GUIADA PELA A EXUBERANTE POESIA DE MANOEL DE BARROS

Confiram ainda as seguintes reprises e programas que serão exibidos na programação especial de ano:

FAIXA DAS 21:00 ÀS 22:30H

TODAS ÁS TERÇAS

* 21:00 – CULT.E ESPECIAL MANOEL DE BARROS – 30’

* 21:30 – DELINHA SINFÔNICO 50’

TODAS ÁS QUARTAS

* 21:00 - MEMÓRIAS DO JORNALISMO REGIONAL 31’ – .

* 21:30 - DESCENDO O SARRAFO – SHOW COM O TRIO OPUS - 60’

TODAS ÁS QUINTAS

* SHOW GERALDO ESPÍNDOLA E MARCELO LOUREIRO – 1’30”

TODAS ÁS SEXTAS

* 21:00 – SHOW CANTO DA TERRA – 1’30”

QUARTA-FEIRA

* 21:00 – AUDITÓRIO - MOMENTO DO PROFESSOR - MARIA DA GLÓRIA SÁ ROSA

* 21:30 - SHOW CURIMBA - 60’

TODAS AS SEGUNDAS

* 21:00 – RODA VIVA – GERALDO ROCA – 55’

* 21:30 – LOS TRES DE CORRIENTES – 47’

INTERPROGRAMAS

* O PANTANAL É AQUI – VBC/TVE -

* CINCO MIL ANOS DE HISTÓRIA – 38’30”

* ALMA PANTANEIRA - 36’

* O MUNDO DAS ÁGUAS – 38’18”

* O PANTANEIRO – 36’14”

* O PANTANEIRO 2 – 37’15”

* Os interprogramas “doc municípios ms” que tem em média 2’, entrarão nos braks do roda viva e o pantanal é aqui da bbc. Entrarão também em na grade da programação.

INTERPROGRAMAS

* EXPOSIÇÃO MARCO – 1’55”

* EXPOSIÇÃO HOMENAGEM A MANOEL DE BARROS ESPAÇO CULTURAL TVE –

* SÉRIE “MELHORES PROGRAMAS” MÊS DE JANEIRO 2017

PROGRAMA SPOILER – 06 DE JANEIRO DE 2017 – BANDAS DOURADOS:

* DAGATA E OS ALUÍZIOS

* BRO’S MC

* CUEIO TORRES

* GIANI TORRES

13 DE JANEIRO DE 2017 – INTERPRETAÇÃO EM INGLÊS

* JANE JANE

* WHISKY DE SEGUNDA

* SHADOWS LEGACY

* LYNKS

20 DE JANEIRO DE 2017 – VOCAL FEMININO

* LILIAN MAIRA

* SOFIA BASSO

* MARINA PERALTA

* LOUVA DUB – RELEASE

27 DE JANEIRO DE 2017 – CONSCIÊNCIA NEGRA

* ANDERSON BLACK

* KALU

* ZÉ PRETIM

* SANDRA MENEZES

PROGRAMA CULT/TVE “MELHORES PROGRAMAS” - JANEIRO

* DIA 06 DE JANEIRO: REPRISE PRODUTORES DE AGUA- BACIA DO GUARIROBA - PROGRAMA QUE RECEBEU PREMIO DA ÁGUAS

* DIA 13 DE JANEIRO: ESPECIAL MANOEL DE BARROS

* DIA 27 DE JANEIRO: REPRISE DO 13 PROGRAMA- EXIBIDO NO DIA 14 DE OUTUBRO: MATÉRIAS ANTIGUIDADES, FOTOGRAFO MARCO ANTONIO LEMOS, ADÃO- ANIVERSARIO DE CAMPO GRANDE.

* DIA 03 DE FEVEREIRO: REPRISE DO 1º PROGRAMA- EXIBIDO DIA 15 DE

JULHO – PROGRAMA TEM RODRIGO TEIXEIRA E GRUPO ACABA

Horário das 9h e 14h, e no sábado (24), nos mesmos horários. Neste dia, a emissora traz todos os episódios exibidos durante a semana.

TVE EM PARCERIA COM A TV CULTURA TRÁS AINDA EPISÓDIOS INÉDITOS DA NOVA TEMPORADA “SÉSAMO” PARA A CRIANÇADA CURTIR

Os seis programas exibidos a partir do dia 30 em diante, são parte da temporada que será exibida em 2017

Para aquecer a nova temporada da programação especial em clima de Ano Novo, a TVE/TV Cultura, lançam seis episódios inéditos da série Sésamo. A estreia da nova fase completa da série está prevista para o primeiro semestre de 2017.

Os seis episódios a serem exibidos ainda este ano são parte da temporada de 2017 que retorna com conteúdos inéditos. Gravados em novos estúdios da TV Cultura, os programas contam com a participação de personalidades como Palmirinha, Chico César, Gaby Amarantos, Gregório Duvivier, Fernando Fernandes, Emicida, Céu, Negra Li, Jair de Oliveira, Tânia Kalil, Bela Gil, Maria Fernanda Cândido e MV Bill. Novos personagens também integram o elenco da Sésamo, como o comilão monstro azul, Come Come. Sempre com o intuito de promover conceitos de cidadania, a escolha dos convidados foi feita buscando reafirmar a importância da diversidade como um valor de inclusão, pois diferenças físicas, étnicas, etárias e de gênero são fundamentais para a identidade do espectador, bem como para a formação cidadã das crianças. Além desses temas, a série trabalha também o desenvolvimento pessoal, com ênfase nas habilidades que melhoram o bem-estar emocional e físico das crianças, a sustentabilidade ambiental, a valorização das brincadeiras e múltiplas linguagens como formas delas se relacionarem com o mundo e a alfabetização digital, fornecendo ferramentas e competências essenciais para as crianças do século 21. Os episódios da pré-estreia Sésamo serão exibidos na TVE/TV Cultura, às 20:hs ambas exibições ocorrerão na grade nacional com exibições até fevereiro. A TVE exibirá a Maratona Sésamo, com todos os episódios, às 14hs