Miguelitos Miguelitos são a nova "arma" de criminosos contrabandeada por MS Grampos são preparados em oficinas localizadas na região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai.

Reportagem do jornal O Estado de São Paulo aponta que houve aumento no número de apreensões de “miguelitos”, pregos retorcidos usados para furar pneus e auxiliar na fuga de criminosos, em Mato Grosso do Sul. O produto é fabricado no Paraguai e costuma ser utilizado durante a passagem de cargas de drogas, armas e cigarros.

A Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) informou ao jornal que os grampos são preparados em oficinas localizadas na região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai.

No fim de semana anterior, a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu 883 quilos de maconha na MS-162, em Maracaju, a 160 km de Campo Grande. Com a droga havia uma grande quantidade de miguelitos. Os ocupantes abandonaram o carro na estrada e fugiram.

Em abril, outra carga do produto de auxílio para fuga foi apreendida com 380 quilos de maconha em Nova Alvorada do Sul, a 120 km da Capital. A droga era transportada em um carro roubado e com placas falsas. Segundo a Sejusp, também houve apreensões de miguelitos em Ponta Porã, Rio Brilhante, Bataguassu e Nova Andradina.