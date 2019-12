Milhares prestigiam abertura do Natal para Todos na praÃ§a

DOURADOS Milhares prestigiam abertura do Natal para Todos na praça A cerimônia foi precedida de apresentação de um número de dança pela academia Jacy Brasileiro

Com a presença da prefeita Délia Razuk e autoridades aconteceu no domingo o acendimento das luzes da decoração natalina, com fogos de artifício e a chegada do Papai Noel Foto: ASCOM/Prefeitura de Dourados

Uma multidão se aglomerou na Praça Antônio João na noite deste domingo (08) para acompanhar a abertura oficial da programação do Natal para Todos, uma realização da Prefeitura de Dourados, por meio das secretarias municipais de Cultura e de Desenvolvimento Econômico, com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, Sanesul, Câmara Municipal, Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados) e Acomac (Associação dos Comerciantes de Material de Construção).

A cerimônia foi precedida de apresentação de um número de dança pela academia Jacy Brasileiro. Após o acendimento das luzes o grupo Sopro de Vida entoou músicas de natal.

A prefeita Délia Razuk entregou ao Papai Noel a chave simbólica da cidade e desejou aos presentes um “tempo de paz, de harmonia e muito amor entre as famílias” e desejando que todos tenham um feliz Natal.

PROGRAMAÇÃO

Uma extensa programação foi elaborada pela organização e se estende até o dia 23 de dezembro, na Praça Antônio João. Haverá shows de artistas locais e várias atrações, como apresentações culturais de academias e grupos participantes do projeto Palco para Todos, da Secretaria Municipal de Cultura.

Todos os dias, entre 18h e 22h30, funcionará a praça de alimentação, com espaços para vendedores ambulantes, barracas para comércio de alimentos e bebidas e os chamados food trucks.

A praça de alimentação está aos cuidados da Acomac (Associação dos Comerciantes de Material de Construção), que será responsável pela realização do concurso que irá premiar as barracas com melhores decorações típicas de Natal.