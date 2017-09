Estado Islâmico Milícias curdas derrotam Estado Islâmico e retomam cidade estratégica na Síria

As Forças da Síria Democrática (FSD), uma aliança armada liderada por milícias curdas, arrebataram nesta sexta-feira (29) do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) o controle da estratégica cidade síria de Al Suwar, na província nordeste de Deir ez-Zor. A informação foi confirmada à Agência EFE por telefone pela porta-voz das FSD em Deir ez-Zor, Lilwa Ani.

"Libertamos totalmente Al Suwar, agora há apenas choques esporádicos nos arredores", comentou Lilwa. Esta cidade é estratégica porque forma um triângulo com a cidade de Deir ez-Zor e a fronteira com o Iraque. Atualmente há também enfrentamentos contra o EI na área de Markada, no sul da província vizinha de Al Hasakah, acrescentou a porta-voz das FSD.

Desde o dia 9 de setembro as FSD, com a cobertura aérea da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, desenvolvem uma ofensiva batizada de "Tempestade de Al Yazira" contra o Estado Islâmico no leste de Deir ez-Zor e no sul de Al Hasakah.

Esta operação transcorre em paralelo a outra das tropas governamentais sírias, apoiadas pela aviação russa, iniciada no último dia 2 em Deir ez-Zor, que se concentrou na capital provincial homônima e em áreas dos arredores.

As FSD realizam ainda outra campanha contra o EI na cidade de Raqqa, nomeada como "capital" do califado dos extremistas.