Militantes realizarÃ£o na UFMS protesto pela morte de vereadora do PSOL

Execussão Militantes realizarão na UFMS protesto pela morte de vereadora do PSOL 'Marielle foi assassinada ontem, quarta-feira (14), por volta das 21h30'

Foto: Reprodução/O Globo

Representantes ligados ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) de Mato Grosso Sul, se reunirão para um ato e protesto pela morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco que representava o partido na Câmara carioca. A ação acontece hoje, quinta-feira (15), às 17h, na Concha Acústica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Os outros partidos de esquerda e comunidade em geral foram convidados.

O presidente municipal do PSOL, Henrique Nascimento, ponderou que será um “ato democrático” em que todos poderão participar para protestar sobre o assassinato da colega de partido. “A forma como ocorreu o crime nos leva a crer que se tratou de uma execução, e que os motivos seriam os posicionamentos e atuação política da Marielle”.

Henrique ponderou que o PSOl tem “posição demarcada” no Rio de Janeiro e que a vereadora investigava casos em que houveram abusos da força policial, principalmente em relação a mortes que ocorreram na periferia. “Ela vinha da favela da Maré e era contundentes sobre as denúncias, como não houve qualquer tipo de roubo, a investigação deve seguir por este caminho”.

Marielle foi assassinada ontem, quarta-feira (14), por volta das 21h30, quando deixava um evento político na cidade. Segundo informações da polícia, bandidos em um carro emparelharam ao lado do veículo onde estava a vereadora e dispararam. Ela foi atingida por pelo menos quatro tiros na cabeça. Os criminosos fugiram do local sem efetuar nenhum roubo.

Além da vereadora, o motorista do carro, Anderson Pedro Gomes, também foi baleado e morreu no local. Marielle vai ser velada na Câmara dos Vereadores, a partir das 11h. Ela tinha 38 anos e se apresentava como “cria da favela da Maré”. Foi a quinta mais votada no legislativo municipal, nas eleições de 2016.