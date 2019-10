Tragédia no Exército Militar do Exército morre no quartel após ser atingido por árvore Não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital

Militar tinha 19 anos Foto: Rádio Caçula Na manhã de segunda-feira (28), Geovane Santos de Oliveira, de 19 anos, morreu no Quartel do Exército de Três Lagoas, cidade distante 338 quilômetros de Campo Grande. Ele foi atingido por uma árvore e o caso é investigado pela polícia. Segundo as informações da polícia, tenente do Exército procurou a 1ª Delegacia de Três Lagoas para informar sobre o acidente, que ocorreu por volta das 10h50. Uma árvore teria caído em cima de Geovane, que sofreu graves ferimentos. O jovem ainda foi socorrido e levado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas não resistiu. O caso é tratado como morte a esclarecer e as causas do acidente são investigadas.