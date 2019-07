Espanha Militares brasileiros vão à Espanha ouvir sargento preso com drogas A informação é do presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro disse hoje (2) que uma equipe de militares brasileiros irá a Espanha para ouvir o sargento da Aeronáutica preso no final de junho ao transportar drogas em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

“O comandante instaurou inquérito policial militar. Outras investigações estão sendo feitas. Estamos fornecendo informações à polícia da Espanha. O mais breve possível uma equipe nossa irá para ouvir o sargento lá”, disse o presidente após participar de almoço com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva.

Bolsonaro disse que a suspeita é que esse não tenha sido o primeiro contato do militar com drogas, devido ao volume apreendido. "Todos temos a suspeita de que não é a primeira vez que ele mexeu com drogas tendo em vista a quantidade", disse.

O sargento foi preso no dia 25 de junho, na cidade de Sevilha, com 39 quilos de cocaína, quando passava pelo controle alfandegário. Ele partiu do Brasil em missão de apoio à viagem presidencial ao Japão para a reunião do G20, integrando a tripulação que ficaria em Sevilha. O sargento foi acusado pelas autoridades espanholas por crime contra a saúde pública, categoria em que se encontra o tráfico de drogas.