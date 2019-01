Operação Militares de MS seguem à Roraima para operação com venezuelanos

No próximo dia 25 de janeiro, às 11 h, o Comando Militar do Oeste (CMO) realizará, na ALA 5, em Campo Grande (MS), a solenidade de despedida aos militares que integram o 1° escalão do 4° Contingente da Força Tarefa Logística Humanitária, “Operação Acolhida”, desencadeada em março de 2018 pelo Ministério da Defesa, que presta assistência aos imigrantes venezuelanos em

Roraima (RR).

Autoridades civis, militares e familiares estarão presentes na solenidade que tem como objetivo, prestar homenagem aos militares que, deixarão o seio familiar e o conforto de seus lares rumo à Roraima, com a finalidade de acolher os venezuelanos.

Neste primeiro momento, 107 militares embarcam para Boa Vista (RR). Até o final de fevereiro, mais de 240 militares do CMO seguirão para a missão.

OPERAÇÃO ACOLHIDA

Instrumento de ação do Estado brasileiro, a Operação Acolhida destina-se a apoiar - com pessoal, material e instalações - a montagem de estruturas e a organização das atividades necessárias ao acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Tal conjuntura é decorrente do fluxo migratório para o Estado

de Roraima, provocado pela crise humanitária na República Bolivariana da Venezuela.

Por meio da Medida Provisória (MP) no 820, de 15 de fevereiro de 2018, o Brasil instituiu o Comitê Federal de Assistência Emergencial, que decreta emergência social e dispõe de medidas de assistência para acolhimento a esse segmento-alvo. As medidas desempenhadas pelos governos federal, estaduais e

municipais acontecerão pela adesão a instrumento de cooperação federativa.

Os Decretos no 9285 e no 9286, da mesma data da MP, constituem parte da legalidade e da amplitude impostas aos atores comprometidos com essa ação. Ao todo, são 12 ministérios que integram o Comitê Interministerial. O primeiro decreto reconhece a situação crítica, enquanto que o segundo define a composição, as competências e as normas de funcionamento do Comitê Federal de Assistência Emergencial.