Tecnologia Financeira Minerworld: o mundo fascinante e lucrativo das criptomoedas

Minerworld. Ou mineração mundial. Este nome identifica uma das marcas da maior revolução do mercado financeiro contemporâneo, responsável pela evolução econômica e social de milhões de pessoas nos diversos continentes. Desde que as moedas digitais, moedas virtuais ou criptomoedas começaram a fazer parte da rede de negócios por meio da tecnologia eletrônica, abriu-se um novo e promissor horizonte de oportunidades;

A plataforma de moedas digitais é operada com rara eficiência pela Minerworld desde 2012. Ao contrário das pirâmides financeiras e outras invencionices enganosas, os negócios no marketing de rede produzem ganhos concretos em um sistema operacional consistente, confiável e seguro, fluindo no contexto normal do mercado, mas ofertando melhores condições de prospecção e avaliações de risco.

A criptomoeda que oxigena o sistema é o bitcoin (com b minúsculo), gerada pela Internet por um processo que se chama “mineração”. É importante diferenciar: o Bitcoin (com B maiúsculo) refere-se ao protocolo e ao conceito de moeda. Um item essencial para quem abraçar esta oportunidade: um novo bitcoin sempre é gerado como recompensa aos serviços prestados pelos usuários - os “mineradores”, uma analogia com a mineração de ouro (o ouro virtual). O processo de mineração consiste na utilização de hardware potentes para processar transações, garantir a segurança da rede bitcoin e manter todos participantes do sistema sincronizados.

VOLTA POR CIMA - Na esteira dessa revolucionária habilitação mundial de um inovador processo mercadológico, emergem histórias de sucesso envolvendo pessoas que descobriram a perspectiva de crescer e garantir um lugar no cenário de legítimos ganhos financeiros. Histórias como a de Josivaldo Lameira de Araújo. Era um vendedor de frutas que vivia nas ruas de Belém (PA), empurrando um carrinho de mão. Dava duro, trabalhado das 4 da madrugada até à noite porque, separado da esposa, tinha que cuidar de três filhos.

A falta de dinheiro e a aparente inexistência de soluções eram desanimadoras. Mas um dia alguém falou a Josivaldo sobre a Minerworld. Seu interesse entrou em cena. O instinto e a inteligência lhe diziam que sua vez estava chegando. Foi à luta. Entrou na empresa e, dedicado, logo se destacou. Aprofundou seus conhecimentos de mercado e de negócios em plataformas eletrônicas.

Josivaldo não recuou nem quando a violenta crise mundial de 2017 afetou as empresas de ponta Fez das notícias negativas incentivo para manter o foco e avançar. E tornou-se vencedor. Garantiu a si e à família aquilo que sempre desejou: estabilidade financeira. E subiu profissionalmente, conquistando a consagradora graduação de Diamante Internacional. Hoje, seu sucesso atesta a vitalidade da empresa.

SOLIDEZ - Ao contrário de informações negativas que circularam e foram derrubadas pela realidade, a Minerworld segue operando fortemente no mercado. Caminha para ser a maior mineradora de criptomoedas do planeta. A Minerworld e a Bitofertas são duas empresas com coração brasileiro e hoje são reconhecidas mundialmente. Segundo Josivaldo, por meio da Minerworld foi criado o marketing multinível . O objetivo: pulverizar o conhecimento inovador dessa eficiente e fascinante tecnologia a serviço da dinâmica financeira.

A Bitofertas, plataforma de negócios em moedas digitais, se associa a Projeto de Terceiro Setor desenvolvido pela organização intergovernamental WSA (Aliança Mundial dos Esportes), que conta com o apoio da Organização das Nações Unidas (ONU). A parceria é o início de uma jornada de ciclos de palestras sobre educação financeira, inovação e tecnologia disruptiva em escolas públicas e universidades, além de promover workshops nos bairros para que as empresas conheçam e passem a aceitar moedas digitais como forma de pagamento.

Com a parceria, a Bitofertas também irá disponibilizar inicialmente 300 licenças especiais - para serem oferecidas aos estabelecimentos comerciais de todo o estado de Mato Grosso do Sul, por enquanto - conjuntamente com a concessão de isenção de taxas para utilização da sua casa de câmbio. Assim, essas empresas poderão aceitar Bitcoin e solicitar os recebimentos em seus bancos de origem com taxas zero.

