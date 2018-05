Habitação Minha Casa Minha Vida: 352 assinarão contrato de novas moradias "A solenidade de assinatura com os beneficiários acontece hoje na escola EE Joaquim Murtinhos "

Ao todo, 352 famílias de Campo Grande realizarão a assinatura de contrato das novas unidades habitacionais que serão construídas pelo Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. A solenidade de assinatura com os beneficiários acontece nesta quarta-feira (9), às 18h, na Escola Estadual Joaquim Murtinho (Avenida Afonso Pena, 2.445 Centro).

Estarão presente representantes da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Agência Municipal de Habitação (Emha) e Caixa Econômica Federal (CEF).

Desse total, 192 unidades serão construídas no residencial Armando Tibana, no bairro Paulo Coelho Machado e 160 no Jardim Mato Grosso, no bairro Centenário. O valor total do investimento é de R$ 38,6 milhões, sendo que R$ 5.165.393,74 são recursos do Governo do Estado e R$ 358.826,90 do Município.

As propostas habilitadas pelo Ministério das Cidades para contratação no Estado foram divulgadas em fevereiro deste ano e, além de Campo Grande, foram contemplados os municípios de Água Clara (com 144 unidades), Chapadão do Sul (22), Costa Rica (200) e Ivinhema (141).

Já o Programa Nacional de Habitação Rural selecionou propostas em:

Amambai – 30 unidades;

Aquidauana – 162;

Caarapó – 20;

Campo Grande – 117;

Corguinho – 73;

Coronel Sapucaia – 16;

Miranda – 50;

Nioaque – 90;

Paranhos – 62;

Ribas do Rio Pardo – 52;

Rio Brilhante – 10;

Santa Rita do Pardo – 43;

Sidrolândia – 51;

Tacuru – 47.