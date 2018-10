Enem Mini-documentários mostram bastidores do Enem

Está disponível na internet o primeiro episódio da série de mini-documentários que mostram os bastidores do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A série foi produzida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em parceria com a TV Escola para comemorar os 20 anos de criação do exame.

No episódio de estreia , A Véspera do Enem, Carlos Oliveira, estudante de 19 anos com deficiência visual, relembra as 24 horas que antecedem cada um dos dias de Enem. O vídeo está disponível no Youtube.

Ao todo serão exibidos cinco episódios. Cada episódio tem cinco minutos de duração e três exibições diárias, sempre após o Hora do Enem, às 7h30, 13h30 e 18h30, na TV Escola.

As estreias de novos episódios serão sempre às segundas e quintas. Na véspera de aplicação do Enem, a TV Escola exibirá os episódios em formato de maratona. Os episódios também podem ser vistos no YouTube do Inep.

Enem

O Enem será aplicado nos dias 4 e 11 de novembro a 5,5 milhões de estudantes em todo país. O exame seleciona os estudantes para vagas no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas de estudo em instituições privadas pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e vagas no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).