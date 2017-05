Educação Ministério da Educação reconhece mais 140 cursos superiores Reconhecimento de curso é condição necessária para a validade nacional do diploma; portarias foram publicadas no Diário Oficial

A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação do Ministério da Educação (MEC) reconheceu 140 cursos superiores no País. As portarias com o reconhecimento foram publicadas no Diário Oficial da União desta terça-feira (2).

Entre os cursos beneficiados estão o de Educação Física, na Universidade Federal do Ceará (UFC); Química Tecnológica, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); e Engenharia Industrial Madeireira, na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Os demais cursos podem ser conferidos aqui.

O reconhecimento de curso é condição necessária para a validade nacional do diploma. Ele deve ser solicitado pela instituição quando o curso de graduação tiver completado 50% de sua carga horária. A renovação deve ser solicitada ao final de cada ciclo avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), junto à secretaria competente.