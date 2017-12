Ministério Público do Trabalho em MS recebe primeiro certificado de Amigo do HU-UFGD Homenagem foi instituída por meio da Associação dos Voluntários e simboliza o reconhecimento por trabalho em favor do hospital

Na tarde desta segunda-feira (4), a superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), Mariana Croda, e o chefe da Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico da instituição, Ricardo do Carmo, visitaram o procurador do Trabalho no Município de Dourados, Jeferson Pereira, para oficializar a entrega do Certificado de Amigo do HU-UFGD ao Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS).

O MPT-MS foi a primeira instituição a receber a homenagem, instituída este ano por meio da Associação dos Voluntários do hospital (AVHU-UFGD), com o objetivo de simbolizar o reconhecimento pelo “generoso auxílio prestado em prol do bom funcionamento do hospital e da melhoria no atendimento aos cidadãos usuários do Sistema Único de Saúde”.

Durante o encontro, no gabinete do procurador, a superintendente Mariana Croda lembrou o permanente apoio do MPT-MS ao HU-UFGD. “É uma instituição realmente parceira, e nós, que gerimos a saúde pública, sabemos bem como são importantes as parcerias”, comentou.

O chefe da Divisão de Apoio Diagnóstico, Ricardo do Carmo, também frisou o comprometimento e a sensibilidade do MPT-MS às frequentes demandas apresentadas pelo hospital: “A parceria do MPT é presença constante, é um apoio com o qual podemos contar”.

Ao agradecer o título recebido, o procurador Jeferson Pereira também lembrou as oportunidades em que o MPT-MS pode concretizar em ações o apoio ao HU-UFGD, viabilizando recursos por meio da destinação de verbas resultantes da atuação do órgão no combate a irregularidades trabalhistas. “Foi assim quando equipamos a UTI Neonatal e, mais recentemente, viabilizamos o funcionamento mais duas salas cirúrgicas. É um trabalho que nos dá grande satisfação”, disse.

Amigo do HU-UFGD

O título de Amigo do HU-UFGD pode ser conferido a pessoas físicas ou jurídicas, do setor público ou da iniciativa privada, como forma de agradecimento e reconhecimento pelo apoio, auxílio e suporte ao hospital, sejam ou não de ordem material. O certificado é subscrito pela presidente da Associação dos Voluntários, Liobeth Kojima, e pela superintendente do HU-UFGD, Mariana Croda.