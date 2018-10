Ministério Ministério seleciona projetos que combatem o desperdício de alimentos

O Ministério do Meio Ambiente está recebendo inscrições de projetos e boas práticas que evitam perda e desperdício de alimentos. O prazo para envio das iniciativas é amanhã (26), às 18h. A inscrição pode ser feita pelo formulário online.

Arroz e Feijão são os alimentos mais desperdiçados no país - Antonio Cruz/ABr

Serão escolhidas as três melhores iniciativas para cada categoria do edital: produção, pós-colheita, processamento, comercialização e consumo. As propostas vencedoras serão divulgadas nas mídias eletrônicas do Ministério, vão receber certificado de reconhecimento e integrar a base de dados da pasta.

A chamada pública é aberta para pessoas físicas, instituições registradas no Brasil, instituições pertencentes às administrações públicas municipal, estadual e federal, direta ou indireta; instituições de pesquisa e/ou tecnologia e instituições privadas, com e sem fins lucrativos.

As iniciativas avaliadas como as que promovem maior aproveitamento de comida no Brasil também vão participar de seminário em Brasília, durante a Semana Nacional de Conscientização da Perda e Desperdício de Alimentos 2018, que será realizada de 5 a .

Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), mais de 30% – aproximadamente 1,3 bilhão de toneladas – da produção de comida do mundo vai para o lixo. No Brasil, o volume de desperdício, em 2013, chegou a 26,3 milhões de toneladas de alimentos. Produtos como arroz, milho, tomate e cebola são os mais desperdiçados no país.

A iniciativa de promover as boas práticas tem o objetivo de atender os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que tem como uma de suas metas reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, desde a etapa de produção até o abastecimento e consumo, incluindo as perdas pós-colheita. Outra meta da chamada Agenda 2030 é erradicar a fome.

Ao promover as boas práticas, o governo brasileiro busca implementar a Estratégia Intersetorial para a Redução de Perdas e Desperdício de Alimentos no Brasil, elaborada pelo Comitê Técnico de Perdas e Desperdício de Alimentos, no âmbito da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, do qual faz parte o Ministério do Meio Ambiente.